Vem aí! TV Globo anuncia data de estreia prevista do BBB24

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a Record TV anunciou os participantes de A Fazenda na última quinta-feira, dia 14. Muitos nomes esperados estavam na lista oficial, o que deixou os internautas muito felizes e animados com a estreia da nova edição do reality, que está programada para a próxima terça-feira, dia 19.

Entretanto, não é só a Record que tem novidades para anunciar. Isso porque através do Instagram, Tadeu Schmidt compartilhou uma foto com Boninho. Na ocasião, ele estavam dentro de um avião, mas não deram muitos detalhes sobre o paradeiro. Na legenda, o apresentador escreveu:

BBB decolando? Bora!

Cerca de uma hora depois, tudo fez sentido, já que a dupla apareceu ao lado de Paulo Ricardo, o compositor da música de abertura do reality show no Aeroporto Santos Dumont. Na legenda, o músico também não escondeu que o trio está se preparando para a estreia da nova edição do BBB.

Encontro de big & lovely brothers no SDU, aguardem que o BBB24 vai ser f**a!

Data de estreia confirmada!

Falando em data de estreia, a TV Globo não pensou duas vezes em revelar quando o BBB24 está programado para começar. Segundo um comunicado enviado ao ESTRELANDO, o reality da casa mais vigiada do Brasil vai chegar - cheio de emoção e polêmicas - no dia 8 de janeiro de 2024.

Junto com a data de estreia prevista, a emissora também revelou que o programa vai contar com algumas mudanças, como a presença de um invasor que vai bisbilhotar a casa. Além disso, os líderes da semana vão ter mais responsabilidades e vão precisar comandar uma dinâmica ao vivo às sextas-feiras.