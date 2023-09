Gisele Bündchen revela estar em sua melhor fase: Melhor aos 43 anos de idade do que aos 23

Em entrevista à People, Gisele Bündchen abriu o coração sobre sua relação com sua idade e com seu corpo. Aos 43 anos de idade, a modelo virou manchete recentemente após internautas notarem seus braços musculosos. A brasileira revelou para a revista que se sente em sua melhor fase.

- Estou me sentindo muito melhor aos 43 anos de idade do que aos 23 anos de idade. É incrível. Eu me sinto muito melhor, os 40 anos de idade são incríveis, contou Gisele.

A ex-esposa de Tom Brady também revelou um pouco de sua rotina. Além de não consumir mais álcool, Gisele contou que meditação é essencial em seu dia-a-dia.

- Eu medito todos os dias, faço exercícios todos os dias. Estou muito grata por ter este corpo, de verdade. Agora aprendi, porque eu não fiz tão certo aos 20 anos de idade ou na adolescência. Percebi que meu corpo é meu templo e realmente quero aproveitá-lo. Então, para mim, mover meu corpo é muito importante.

- É por isso que acordo às cinco horas da manhã. É por isso que medito há mais de 20 anos. E quando não o faço, sinto uma enorme diferença. Não bebo álcool há mais de dois anos e é incrível como me sinto muito mais clara. Não tenho me intoxicado nos últimos 20 anos, me sinto melhor comigo mesma. Imagine se eu não estivesse - me cuidando -, teria sido um problema. Eu teria notado quando tivesse 50 ou 60 anos de idade, finalizou.

E dá para ver que seus cuidados estão fazendo efeito! Ao compartilhar em seu Instagram o anúncio de uma nova parceria com uma marca de saúde alternativa e holística, internautas não deixaram de comentar a boa aparência da modelo.

Você continua tão bela, parece que os anos não passaram para você, comentou um seguidor.