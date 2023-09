Danni Suzuki desabafa após morte de Rico Tavares: Saudade que não tem fim

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, nesta sexta-feira, dia 15, Ricardo Tavares, mais conhecido como Rico Tavares, morreu aos 46 anos de idade. Ele era um grande maquiador brasileiro, famoso por trabalhar com celebridades como Alexandre Nero, Maitê Proença e Letícia Spiller. Além disso, ele também era amigo próximo de Danni Suzuki, Regina Casé e Nanda Costa. Em agosto, Tavares desapareceu e foi encontrado em estado grave no hospital.

Na tarde desta sexta-feira, dia 15, Danni Suzuki se pronunciou em suas redes sociais sobre a perda. Em seu Stories, Danni apareceu emocionada para agradecer pelo apoio de todos nesse momento e aproveitou para relembrar a importância do maquiador em sua vida.

Além disso, a artista compartilhou em seu feed um registro emocionante ao lado de Ricardinho, como era chamado por Danni. Nos comentários, Regina Casé, Paloma Bernardi e Paolla Oliveira são apenas algumas das celebridades que desejam forças para a atriz.

- Revejo cada minuto que tenho com você na minha memória. Continuo conversando com você como se estivesse ao meu lado todo tempo. Meu corpo treme e me dói tanto sua partida. Compreendo tudo isso, mas meu Deus, como dói. Muito obrigada, meu amor, por ter me preenchido com tanta cor, amor e vida! Dentro de mim está guardada sua magia, sua alegria, seu amor, seu cuidado, sua leveza, seu bom gosto, suas tiradas, suas palhaçadas, sua sofisticação. Te amo demais!!! Sinto você aqui todo tempo. Estou em mil pedaços? e cada um deles tem um pouco de você. Deus te guarde com paz ate nosso reencontro, desabafou.