Tony Ramos e Gloria Pires teriam fugido de festa do elenco de Terra e Paixão

A novela Terra e Paixão atingiu o centésimo capítulo, o que deixou o elenco super feliz e animado. E, para comemorarem o sucesso da obra, eles decidiram fazer uma festa super animada. Entretanto, segundo o colunista Lucas Pasin, nem todos os artistas tiveram paz durante a comemoração.

Isso porque a festança teria sido programda para acabar às três da manhã, mas, os moradores das redondezas já estavam fazendo reclamações sobre o barulho à polícia desde às 23h30. Por conta disso, algumas viaturas policiais teriam ido até o local para confirmarem que o restaurante em questão tinha permissão para fazer festas noturnas.

Mesmo com o documento confirmado pela polícia, os perrengues não acabaram. Isso porque a Guarda Municipal teria ido até o local ao descobrir que muitos carros estavam estacionados em locais errados.

Por conta disso, alguns dos atores acabaram saindo mais cedo da comemoração com medo de levarem multa. Ainda de acordo com o colunista, Tony Ramos e Gloria Pires teriam feito parte do grupo que fugiu para não serem multados.

Eita, que perrengue!