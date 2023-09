Djokovic estreia na Copa Davis com vitória, Sérvia passa fácil da Espanha e vai à fase final

A Sérvia está muito forte para buscar novo título na Copa Davis. Campeã da competição em 2010, diante da França, a equipe do astro Novak Djokovic, que estreou nesta sexta-feira após a conquista do US Open no domingo, já soma seis vitórias na fase de grupos e se garantiu na etapa decisiva, em Málaga, em novembro. Depois de passar pela Coreia do Sul, atropelou a Espanha em Valência.

A classificação como uma das duas melhores do Grupo C veio nesta sexta-feira, após triunfo nos três jogos sobre os espanhóis, que não tiveram Carlos Alcaraz e acabaram se despedindo das finais. Sérvia e República Checa vão definir quem avança em primeiro.

Depois de ganhar um descanso por causa da batalha no US Open, o líder do ranking fez sua estreia em grande estilo. Djokovic encarou Alejandro Davidovich Fokina e sem dar chances ao jogador da casa, aplicou 6/3 e 6/4 para garantir a vaga de seu país.

Depois de um primeiro set sem ameaças, o sérvio aproveitou o break point para fechar em 6/3. Na segunda parcial, Djokovic até levou um susto quando foi quebrado e Fokina abriu 3 a 1. Depois de ficar atrás por 4 a 2, emplacou quatro pontos seguidos, com duas quebras, para fechar em 6/4.

Antes de jogar, ele já havia comemorado o triunfo de Laslo Djere sobre Albert Ramos-Vinolas, por duplo 6 a 4. Djokovic fechou o dia na torcida pelos companheiros de duplas para celebrar uma sexta-feira perfeita.

Nikola Cacic e Miomir Kecmanovic repetiram os 2 a 0 dos jogos de simples com mais emoção diante de Fokina e Marcel Granollers. Depois de 6/4 no primeiro set, disputaram um longo e imprevisível tie-break, definido por 15 a 13 para os sérvios.

No Grupo B, a Grã-Bretanha fez 2 a 1 na Suíça em Manchester. Andy Murray bateu Leandro Riedl por 2 a 1, parciais de 6/7 (7/9), 6/4 e 6/4, enquanto Cameron Norrie levou 7/5 e 6/4 do veterano Stanislas Wawrinka. A decisão veio nas duplas, com Daniel Evans e Neal Skupski superando Wawrinka e Dominic Striker por duplo 6/3.

Pela chave A, em Bologna, a Itália ganhou os dois jogos de simples contra o Chile. Matteo Arnaldio superou Cristian Garin por 2/6, 6/4 e 6/3, enquanto Lorenzo Sonego bateu Nicolas Jarry por 3/6, 7/5 e 6/4.

No Grupo D, em Zagreb, a Finlândia levou a melhor sobre os croatas por 2 a 1. Otto Virtanen bateu Dino Prizmic por 6/4, 3/6 e 6/3 e o compatriota Emil Ruusuvuori passou por Borna Gojo com 7/6 (7/3) e 6/4. Nas duplas, os croatas fizeram o ponto de honra com 6/4 e 7/6 (7/1) de Ivan Dodig e Mate Pavic sobre Harri Heliovaara e Niklas Salminen.