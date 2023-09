Segundo suspeito de ter atirado em Mingau, do Ultraje a Rigor, é preso

Conforme você havia acompanhado aqui no ESTRELANDO, segundo informações da CNN Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro teria prendido um suspeito de ter atirado no músico Mingau. Na noite do dia 2 de setembro, o artista foi atingido na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, dia 15, de acordo com o G1, foi preso o segundo suspeito do caso. Segundo divulgado pela Polícia Militar, o suspeito estava na boca de fumo no dia do crime e foi quem avisou que o carro do músico estava entrando no bairro. Uma denúncia anônima foi o que levou os agentes a um imóvel na mesma região onde aconteceu o crime.

No local, após o suspeito ser preso, os policiais encontraram uma pistola, dois carregadores, 23 munições, material para embalar drogas, um rádio de comunicação e grande quantidade de entorpecentes. E de acordo com o delegado, a arma apreendida na casa do suspeito é compatível com a usada no crime.