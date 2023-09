Durante apresentação em turnê Nós A Gente, Preta Gil faz discurso emocionante

Desde que anunciou o diagnóstico de câncer, Preta Gil usou suas redes sociais para compartilhar diversos aprendizados e reflexões sobre a doença e o que passava diariamente nas sessões de quimioterapia. Além de falar sobre o tratamento e o tumor no intestino, a cantora também falava sobre seus sentimentos e comentários que recebia em suas redes sociais.

Depois de muitas sessões de quimioterapia, a filha de Gilberto Gil finalmente passou por uma cirurgia para a retirada do tumor de seu corpo. Para isso, ela precisou ficar quase um mês no hospital - e o procedimento foi um sucesso.

Com alta e se sentindo super bem, Preta não pensou duas vezes em se apresentar na turnê da família, intitulada Nós A Gente, e usou o Instagram para mostrar um pouco da emoção de estar de volta aos palcos.

Mas, as postagens não pararam por aí! Nesta sexta-feira, dia 15, a filha de Gilberto usou o Twitter para compartilhar o discurso que fez durante a apresentação. Ao invés de só falar sobre o câncer, ou sobre as polêmicas com o ex-marido, a artista preferiu abrir o coração e dizer ao mundo quem ela é:

- Eu sou uma mulher negra, bissexual, acabei de me curar de um câncer, estou solteira, sou filha do imortal Gilberto Gil.

A mulher é poderosa, não é?