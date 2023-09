Justiça teria negado pedido de Lexa de não arcar com a dívida de MC Guimê

Mais um capítulo na polêmica sobre a dívida de MC Guimê, contraída em 2016 ao comprar uma mansão, veio à tona. A Justiça teria negado o pedido de Lexa para não ter que bancar o valores devidos pelo funkeiro, segundo o Extra.

De acordo com o jornal, o juiz Bruno Paes Straforini alegou que o casamento em comunhão total de bens de Lexa e Guimê a tornou responsável legal pelos imóveis dos dois. Isso porque a defesa da cantora alegou que a compra da mansão aconteceu antes deles se casarem.

No momento da compra, em 2016, a mansão era avaliada em mais de dois milhões de reais, e MC Guimê deixou de pagar 700 mil. Atualmente, com os juros, a dívida dele chega a quase três milhões de reais. Para o pagamento dos valores devidos, Lexa pode ter 30 por cento de seus lucros com música bloqueados pela Justiça.