Jesus Luz comenta a possibilidade de ser confinado em um reality: - Teria que me preparar bastante

Alô, Boninho! Se o diretor da 24ª edição do BBB já está pensando no próximo elenco, já existe um nome que aceitaria o convite sem pensar duas vezes: Jesus Luz. Aos 36 anos de idade, o modelo e DJ falou em entrevista sobre a possibilidade de ser confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Sem rodeios, Jesus adiantou que aceitaria sim o convite, mas que precisaria se preparar bastante, e com razão né?!

- Aceitaria participar de um reality como esse [BBB] sim. Seria algo que eu teria que me preparar bastante porque a gente sabe, tem noção de como é desafiador estar lá dentro, disse ele.

Questionado se pediria conselhos para algum campeão do confinamento, como Arthur Aguiar, ele disse que não, mas que poderia rolar uma conversa sobre o assunto.

- Acho que é uma coisa muito pessoal, né? Você está confinado, eu acho que não é um tipo de situação que você pediria conselhos para ninguém. Eu acho que é muito mais você se preparar para não ter tudo que você tem aqui fora. Você se preparar somente para ausências, como por exemplo não ver os filhos. Você vai ter que de alguma forma fazer um treinamento psicológico para estar no ambiente durante três meses sem ter nenhum conforto emocional, familiar e etc.