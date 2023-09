Condenados pelo envolvimento na morte de filho de Cissa Guimarães vão passar por audiência

Em 2010, o filho de Cissa Guimarães e Raul Mascarenhas morreu após ser atropelado. Rafael Mascarenhas, que tinha 18 anos de idade na época do acidente, estava andando de skate em um túnel abandonado no Rio de Janeiro quando Rafael Bussamra passou com o carro em alta velocidade.

Desde o acidente, Cissa Guimarães sempre tentou procurar justiça e condenar o jovem e o pai, Roberto Bussamra, por terem matado Rafael. Vale lembrar que o pai de Rafael Bussamra também é responsável pela morte de Mascarenhas por ter pagado policiais que estiveram na cena do crime.

Na última quarta-feira, dia 13, pai e filho se entregaram à Justiça e, segundo o jornal O Dia, a dupla vai passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 15. O juiz designado para o caso vai analisar as circunstâncias da prisão de Roberto e Rafael Bussamra.

Outro ponto a ser lembrado é que, além de ter sido condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, Rafael também foi acusado de dirigir pela área fechada e não prestar socorro.