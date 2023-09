Honda Biz faz 25 anos; relembre evolução do modelo

Lançada no mercado brasileiro em 1998, a Honda Biz revolucionou o mercado e praticamente criou um segmento de motocicletas no Brasil: a CUB (Category Upper Basic, em inglês; categoria básica superior, na tradução). Atualmente, já são mais de 6 milhões de motocicletas CUB produzidas em solo nacional.

Comemorando 25 anos no país, a linha Biz representa o segundo modelo mais emplacado pela Honda, com mais de 100 mil unidades apenas este ano, atrás apenas da CG 160, veículo mais vendido de todos os tempos no Brasil.

A evolução da Honda Biz

A história desse modelo icônico começou em 1958, no Japão, com o lançamento da Honda Super Cub, que inaugurou a categoria e se tornou um sucesso de vendas no mundo todo, conquistando os mercados asiáticos, europeu e norte americano nas décadas de 1960 e 1970.

Na América, novos perfis de público, como as mulheres e os jovens se encantaram com a motocicleta depois da campanha publicitária “You Meet the Nicest People on a Honda” (você conhece as melhores pessoas em uma Honda, na tradução para o português).

A Super Cub ganhou uma fama popular de indestrutível, graças à sua durabilidade e extrema resistência do motor a 4 tempos, algo que era inovador e garantia alto desempenho e economia, além de contrastar com os motores a 2 tempos, que eram o principal propulsor à época. O modelo tinha um design único e sistema de embreagem automática centrífuga que tornou as trocas de marchas mais simples.

Os modelos CUB chegaram ao Brasil no início dos anos 90, com a C-100 Dream, inicialmente importada. A motocicleta já estava no mercado internacional há algumas décadas e demandava adaptações às necessidades, expectativas e características de uso dos brasileiros.

Por isso, a Honda decidiu desenvolver um modelo inovador, liderado pelo time local de Pesquisa e Desenvolvimento, que estabeleceu as diretrizes e conceitos do que viria a ser a representante nacional do segmento CUB.

Após anos de pesquisas e estudos, em 1998 a Honda lançou a C-100 Biz, única motocicleta da categoria a oferecer espaço sob o assento para guardar capacete ou outros objetos, sem perder a agilidade e baixo consumo de combustível.

O modelo foi considerado revolucionário e, da C-100 Dream, sua antecessora, herdou o motor e o câmbio, mas chegou com design diferenciado, com linhas e cores modernas.

Outra grande inovação do modelo foi a combinação de roda 17’’, com pneu fino na frente, e aro 14’’, com pneu mais largo e alto atrás, o que permite uma boa transposição de obstáculos pela roda dianteira e a resistência a impactos com a traseira, contribuindo para estabilidade e segurança nos diferentes tipos de terrenos das ruas e rodovias brasileiras.

Em 2005, o modelo recebeu sua primeira grande atualização e ganhou uma motorização mais potente (124,9 cm3), passando a se chamar Honda Biz 125.

Quatro anos depois, foi o primeiro modelo de baixa cilindrada no Brasil a receber a moderna injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), tecnologia que reduz a emissão de gases poluentes e contribui com a eficiência do motor e economia de combustível. Em 2011, a Honda Biz ganhou uma versão Flex e a aumento na capacidade do tanque.

Em 2012, a Honda apresentou uma nova versão da motocicleta, a Biz 100, que se consagrou como uma opção de entrada mais acessível, com visual inspirado na “irmã” maior, de 125 cm3. Esse mesmo modelo foi atualizado em 2016 e passou a ter um novo motor de 110 cilindradas dotado de injeção eletrônica, passando a se chamar Biz 110i.

A mais recente renovação da Honda Biz foi em 2018, quando tanto a Biz 110i como a Biz 125, compartilharam mudanças no design, freios CBS, painel eletrônico, ampliação do espaço sob o assento, além de tomada 12V.