Santo André recebe unidade da consagrada Padaria Nema

As novidades não param em nosso Grande ABC. Marquei presença na movimentada inauguração da Padaria Nema, localizada no andreense bairro Jardim, Rua das Figueiras, 735. Especializada em produtos 100% fermentação natural, a marca tem origem em Ipanema, Rio de Janeiro, e foi eleita pela VejaRio, em 2022/23, a Melhor Bom e Barato na categoria Comidinhas. “Identificamos que em Santo André o mercado é muito bom, então investimos na franquia”, pontua o fundador, Klaus Allers. Com arquitetura moderna na estética minimalista, o espaço fomenta a experiência de consumo em casa. “Quero que os nossos produtos façam parte dos momentos de reunião das famílias no ambiente acolhedor de seus lares”, ressalta Álvaro Júnior, franqueado andreense que está à frente da nova unidade. O carro-chefe da gastronomia é o sourdough, que pode ser degustado na versão clássica, integral ou multigrãos. No preparo, a massa descansa por dezoito horas antes de ir ao forno. Por mês, 75 mil unidades do queridinho são vendidas nas lojas da rede. Além disso, o cardápio oferece pão de queijo de canastra, torradas, bolos caseiros, pizzas refrigeradas, queijos e seleção variada de produtos frescos de alta qualidade de mercearia. “Trazer este espaço gastronômico especial para a região que moro é a realização de um sonho”, conclui Júnior. Para mais detalhes, confira o vídeo em nossas redes sociais.