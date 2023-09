Loja Azul Viagens desembarca no São Bernardo Plaza Shopping

Prestigiei a abertura da Azul Viagens no São Bernardo Plaza Shopping. Pertencente à líder do mercado de aviação, Azul Linhas Aéreas, a agência de turismo conta com extensa rede de hotéis pelo mundo e oferece opções de destinos nacionais e internacionais. Destaque pelo atendimento de excelência e vencedora do prêmio Reclame Aqui pelo 4º ano consecutivo, a marca busca se aproximar do público para além do digital. “Ficou ainda mais forte a necessidade de ter o contato visual e pessoal com o cliente”, comenta o sócio-proprietário Ricardo Alfredo. Ainda, acrescenta que passagens, pacotes, cruzeiros e ingressos para parques fazem parte do roteiro de venda do grupo. E detalhe: em comemoração, a nova unidade está com promoção, por tempo limitado, de descontos exclusivos de 10% e 15% para os planos de viagem. Para conhecer mais, assista ao vídeo em nossas redes sociais.