Conheça startups de diferentes nichos que apostam no modelo de assinatura

Os negócios que envolvem um modelo de assinatura mensal se tornaram populares durante os últimos anos. Afinal, eles oferecem praticidade ao consumidor e permitem personalização — a depender do produto ou serviço comercializado. As plataformas de streaming, como Netflix e Spotify, são as mais conhecidas quando se pensa nesse formato e se tornaram referência para o setor de mídia ao implementar esse tipo de estratégia.

Tal dinâmica, de tão bem-sucedida, logo se espalhou também como alternativa para outros serviços e virou tendência nas startups. Elas encontraram nesse modelo de negócio uma forma de aumentar os rendimentos e conquistar a confiança do consumidor com praticidade e preço justo. A seguir, conheça quatro negócios que utilizam o conceito.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A startup vem se destacando na missão de democratizar o acesso de alimentos orgânicos, enquanto ajuda no combate ao desperdício. Presente na capital paulista e em outras importantes cidades do Estado como Guarulhos, Sorocaba, Campinas e Jundiaí, a Diferente entrega cestas 100% compostas por alimentos orgânicos com preços até 40% mais baratos que os praticados pelos mercados tradicionais e online.

O processo para fazer a assinatura é simples: no site da empresa, o cliente seleciona o tamanho da cesta e indica se tem algum tipo de restrição alimentar e escolhe se deseja receber de forma semanal ou quinzenal. Os valores das cestas variam. A Essencial (10 porções FLV) custa a partir de R$ 70, a Cesta Vida Saudável (11 porções FLV, ovos e cogumelos) pode ser adquirida a partir de R$ 113,89, e a Cesta Abundante (16 porções FLV, ovos e cogumelos) por R$ 140,89. Lançada no início de 2022, a foodtech já captou R$ 40 milhões junto a investidores e projeta forte expansão nacional nos próximos anos.

Presente em Minas Gerais, Ceará e Pernambuco, a Evolua Energia entendeu que o acesso a energia limpa via modelo de assinatura traria mais benefícios aos clientes. A startup dispensa a instalação de placas solares por parte do consumidor, evitando dores de cabeça com obras. Com o cadastro gratuito e 100% digital, o cliente residencial ou pequenos comércios desses Estados que aderem ao serviço não paga nada de assinatura mensal e ainda conta com um desconto de 10% a 15% na conta de energia.

O setor de criação de conteúdo também entrou nesse tipo de negócio por meio da Stages. Lançada no Brasil no começo deste ano, a startup vem ajudando mais de 15 mil criadores de conteúdo a impulsionar a monetização dos seus projetos. Atuando como um SaaS – solução de software completa –, cuja assinatura mensal custa R$ 49,90, a empresa disponibiliza ferramentas para criação do próprio site ou app, venda de forma direta, analytics, academia de conteúdos e suporte. Há a possibilidade de realizar um teste grátis por sete dias. Ao se inscreverem, os creators conseguem ainda construir uma loja online de vídeos da forma que quiserem, tanto com conteúdos gratuitos como pagos.

Outro companhia que incorporou esse tipo de modelo de negócio é a Company Hero, plataforma de soluções voltadas para a proteção e garantia de renda, saúde e patrimônio de profissionais independentes. A startup oferece soluções como o Escritório Virtual, no qual garante ao trabalhador um endereço formal sem precisar investir em um espaço físico, tanto para abrir e regularizar o CNPJ quanto para divulgar aos clientes, a partir de R$ 83 por mês. Já para o comércio, a empresa disponibiliza endereço fiscal com inscrição estadual a partir de R$ 230 mensais. Para garantir a exclusividade do uso de uma marca em todo o território nacional, a Company Hero, tem planos a partir de R$ 96 ao mês, que contemplam registro do nome e do logo da marca no Instituto Nacional de Proteção Industrial (INPI).

Além disso, a empresa tem também o Hero Proteção de Renda, com planos a partir de R$ 39 ao mês, que visam garantir o pagamento de até R$ 9 mil mensais por até 90 dias aos profissionais que não puderem trabalhar por motivos de acidente ou doença. Por fim, há ainda o Hero Teleconsulta, um serviço completo de teleconsultas ilimitadas que conta com mais de 70 mil médicos e 3 mil psicólogos e nutricionistas cadastrados, que pode ser adquirido a partir de R$ 24 mensais.