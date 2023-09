Leilão da Chocolates Pan termina com lance de R$ 70 milhões

Terminou nesta sexta-feira (15) o leilão do terreno da Chocolates Pan, em São Caetano. O lance final foi de R$ 70 milhões, com entrada de R$ 17,5 milhões e o saldo em 30 meses, enquanto a penúltima oferta foi de R$ 65 milhões a vista. A fase seguinte do processo será a homologação por parte da Justiça. Segundo a empresa responsável pelo pregão, caberá ao juiz definir qual das propostas é a mais vantajosa.

O nome das empresas que deram os dois principais lances não podem ser fornecidos até a efetiva homologação do resultado. Mas já se sabe que nenhum foi da Construtora Patriani, de Santo André, Ao todo, foram formuladas 17 ofertas pelo terreno de 10.432 metros quadrados, no bairro Santa Paula. O valor arrecadado servirá para quitação de dívidas acumuladas pela Pan.

Além do imóvel, foram arrematados também os lotes que continham automóveis e sucatas. Os demais, com móveis, máquinas e equipamentos seguem em aberto. Segundo a Positivo Leilões, organizadora e responsável pelo pregão, até ontem foram foram formulados 69 ofertas, sendo 17 para o terreno.



O leilão, que se encerraria às 13h, permaneceu morno até as 12h55, quando foi formulado o terceiro lance pela área. A partir daí, outros 14 foram feitos. A cada novo valor, três minutos eram acrescidos ao tempo. O que fez com que o pregão seguisse até as 13h22.

PATRIANI

A Construtora Patriani confirmou a participação no leilão da Pan com uma oferta de R$ 70 milhões. Entretanto, como a proposta foi condicionada a uma diligência técnica/ambiental, ela foi encaminhada diretamente para o leiloeiro responsável. A Positivo Leilões ratificou que recebeu a proposta. Segundo a empresa, a Patriani solicitou a inclusão de duas cláusulas resolutivas ao edital do leilão. Uma que pedia a viabilidade para a construção de prédios residenciais e outra que solicitava um estudo de solo e, caso tudo estivesse correto, faria o pagamento de forma parcelada.

O leiloeiro entendeu que dessa forma a construtora andreense teria uma vantagem adicional em relação às demais concorrentes. Então, aceitou a proposta e a colocou no processo para que o juiz possa avaliar e se posicionar se aceita ou não.

SOBRE A PAN

Localizada em uma das áreas mais valorizadas de São Caetano, a antiga fábrica de guloseimas começou a funcionar no endereço em 1935 e criou produtos que marcaram a infância de muitas crianças, como os cigarrinhos e as moedas de chocolate.

As dificuldades financeiras tiveram início em 2019 e. no início de 2023, a Pan deu entrada na Justiça com um pedido de autofalência, alegando que não tinha condições de honrar os R$ 260 milhões em dívidas que acumulava. A 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ (Região Administrativa Judiciária) de São Paulo recusou e, naquele mesmo mês, decretou a falência da empresa.