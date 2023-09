Bia Miranda manda recado aos fãs após mãe ser anunciada em A Fazenda 15

Bia Miranda é só gratidão! A influenciadora decidiu usar as suas redes sociais para mandar um recado carinhoso a todos os seus fãs. A mensagem aconteceu no mesmo dia em que a sua mãe, Jenny Miranda, foi confirmada em A Fazenda 15.

- Vim aqui falar com as minhas pimentinhas. A maioria dos meus fã-clubes estão fazendo um ano. Quase chorei com um vídeo, estou vendo todos os vídeos em que vocês estão me marcando, em todos os textinhos. Estou vendo tudo, começou ela.

Em seguida, Bia agradeceu por todo o apoio e cuidado durante este tempo:

- Muito obrigada por vocês estarem sempre comigo, me acompanhando sempre e me dando muito amor e carinho. Quando estava mal, quem me ajudava antes eram só vocês. Quem me ajuda hoje são vocês e o Rafael [Buarque]. Muito obrigada por estarem comigo, porque minha família é vocês.