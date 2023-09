Adriane Galisteu revela castigo de diretor de novela por não querer fazer cenas de nudez

Sem papas na língua, Adriane Galisteu relembrou seu trabalho como atriz em Xica da Silva, novela de 1996. O folhetim passou na extinta TV Manchete e tinha direção de Walter Avancini, conhecido pelo trabalho diferenciado.

Durante sua participação no PocCast, apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, Adriane contou que não viveu bons momentos durante as gravações.

- Quando eu fiz Xica da Silva, que foi meu primeiro momento como atriz, eu fiquei meio traumatizada nessa novela. Primeiro porque caíram matando, segundo porque eu fiquei quase careca, terceiro porque não fazia o menor sentido eu estar ali.

A apresentadora de A Fazenda então revelou que não iria participar de todos capítulos, mas depois de ser bem recebida pelo público isso mudou.

- Eu fui contratada para esta novela para fazer nove capítulos, e até onde eu fui contratada eu fui super bem, só recebi elogios. Decidiram me contratar até o final da novela, a pessoa cresceu o olho, falou: vou assinar, fui bem, está todo mundo gostando. Meu amor, a hora que eu canetei, a casa foi demolindo num grau, aí o diretor foi pirando, a novela não terminava, ele queria me deixar pelada, eu falei: não vou tirar a roupa.

Continuando, Galisteu contou que não parava de acontecer tragédia com sua personagem depois de negar aparecer nua nas telinhas.

- Eu morri e ressuscitei três vezes. Morri no estupro, ele resolveu ressuscitar, aí eu reclamei tanto que queria sair da novela, que [pensei] ele vai me tirar porque eu estou pedindo tanto para sair, aí fui esfaqueada, ele me ressuscitava de novo. Aí arrancaram minha orelha, morri afogada, eu voltava e ficava rodando essa novela igual alma penada. Virei vampira no final, porque ele pintava minha cara toda de branco, sem orelha, alma penada, eu fui até o final da novela de castigo.

Segundo Adriane, o diretor tentou convencer ela de aparecer nua relembrando que a modelo tinha posado para a Playboy, mas ela explicou que tinha diferença:

- Eu fiz a Playboy, mas era restrita, eu ganhei um dinheiro, não tem sentido eu fazer [nudez] aqui para o Brasil inteiro, numa tela.