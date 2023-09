Conectividade: veja eletrônicos que podem ser controlados por celular

???*Por Tatiany Martins // Além de ser peça fundamental para as interações no dia a dia, o pagamento de contas, as tarefas e reuniões de trabalho, as compras da semana e até mesmo o aprendizado em meio a aulas on-line, o celular também ganhou mais uma função: o de “controle remoto de dispositivos inteligentes”, contribuindo para a automação residencial.

Do aquecimento do almoço no micro-ondas à limpeza de casa, quase tudo o que compete às demandas corriqueiras pode estar apenas a alguns toques (na tela) de distância. Nesse contexto, o poder não está somente na voz, com o uso dos famosos assistentes virtuais, mas principalmente na palma das mãos.

Controle universal smart

Ao baixar o app correspondente à marca adquirida, o controle universal smart é uma opção interessante para comandar diversos aparelhos em um único dispositivo, como televisão, ar-condicionado, umidificadores de ar e qualquer outro gadget que funcione via infravermelho. Uma vez instalado no ambiente, é preciso conectá-lo à rede wi-fi e escolher os aparelhos que deseja incorporar.

Eletrodomésticos ou tomadas inteligentes

Alguns modelos de geladeiras podem ser gerenciados a distância. Assim, quando estiver no mercado fazendo as compras, é possível configurar o aparelho para receber adequadamente os produtos.

Fogões, fornos, micro-ondas e até mesmo máquinas de lavar roupa também entram na lista. Além disso, com o uso de uma tomada inteligente, é possível “transformar” os eletrodomésticos que ainda não são smarts. O gadget ainda faz o monitoramento do consumo de energia dos aparelhos, gerando até mesmo uma estimativa dos gastos mensais.

Robôs aspiradores

No quesito limpeza de casa, há modelos de robôs que não só aspiram o ambiente. Como também passam pano. Eles costumam ter conexão wi-fi ou bluetooth e funcionam com o app.

É possível, por exemplo, programar o horário de funcionamento, ligar o dispositivo remotamente e, em alguns modelos, há avisos no celular sobre qual é o momento certo de realizar a manutenção do produto. Existem opções para todos os gostos e bolsos.

Fechadura smart

Esses modelos de fechaduras podem operar a partir de sensores de presença, biometria e até aplicativos para celular. Por isso, hoje já é possível usar um smartphone para abrir e fechar a porta de casa.

Lâmpadas

Com as lâmpadas inteligentes, ligar e desligar a luz à distância, programar para ativar automaticamente, controlar a intensidade e a temperatura da iluminação, além de escolher cores para tornar o ambiente mais aconchegante, são algumas possibilidades. Tudo pelo celular!

???*Por Tatiany Martins é diretora comercial da Pitzi