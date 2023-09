Feriado prolongado aponta tendência de alta no turismo paulista acima do esperado

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo divulgou os resultados da atividade turística no feriado prolongado de 7 de setembro. Estima-se que 2,3 milhões de visitantes tenham circulado pelo Estado, movimentando R$ 3,6 bilhões, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), em levantamento realizado com os municípios paulistas. A ocupação hoteleira atingiu uma média de 80,8%, ante os 69% esperados, puxados especialmente pelas cidades do Litoral Norte, que bateram 92%.

Litoral

Municípios como Santos se beneficiaram de eventos que aconteceram durante o feriado, como a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Serrat, e atraiu 380 mil pessoas no feriado, com média de ocupação hoteleira de 65%. A estância de Praia Grande recebeu 450 mil pessoas e registrou ocupação hoteleira de 90%, com a realização da 12ª edição do Praia Games, considerado o maior evento de games da região. No Litoral Norte, Caraguatatuba declarou um fluxo de 250 mil turistas, e São Sebastião, de 300 mil, com média de ocupação hoteleira de 86%, acima das expectativas. Ilhabela atingiu 100% de ocupação, ficando lotada durante todo o feriado. A capital paulista sediou eventos como o festival de música The Town, com público de 500 mil pessoas, e a Beauty Fair, com mais de 200 mil pessoas. Eventos típicos regionais – como o de Atibaia, com a Festa de Flores e Morango, e de Bragança Paulista, com o Festival da Linguiça –, aconteceram em todas as regiões do estado.

Frase

“O feriado prolongado permitiu deslocamentos maiores, deixando toda a cadeia do turismo ainda mais ativada e aquecida em todo o nosso estado”, afirma o secretário Roberto de Lucena. “É uma excelente notícia saber que superamos expectativas que já eram boas. Com destinos cada vez mais qualificados e o maior mercado emissor de turistas do país, São Paulo está se descobrindo e atraindo municípios de outros estados e de outros países”, completou.

Região de Sorocaba bombando

Pesquisa da Fundação Seade aponta que R$ 2,151 bilhões em investimentos anunciados para o Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2023 serão destinados à Região Administrativa de Sorocaba. O maior montante será destinado à indústria automotiva, com R$ 1,851 bilhão para a Toyota, e de máquinas e equipamentos, com R$ 30 milhões para a Valmet, em Sorocaba. Nos serviços de esporte e lazer, o destaque é para o aporte de R$ 150 milhões destinados à construção de um parque aquático de águas termais em Sorocaba, pela Acqua Thermas Park, e mais R$ 30 milhões para a NOR Hotel & Spa, em São Roque. Na área de infraestrutura, há previsão de investimentos de R$ 40,5 milhões para o setor de eletricidade e gás, com a CPFL Piratininga, em Capela do Alto, e de aviação executiva, com R$ 40 milhões para o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, em São Roque. Para o setor agropecuário, o investimento de R$ 9 milhões vai para a Seara.

Outras

Entre as demais regiões, o principal investimento anunciado foi para a região de Campinas, no valor de R$ 16,7 bilhões, um terço do total previsto para todo o Estado. Em segundo lugar ficou a Região Metropolitana de São Paulo, com R$ 9,2 bilhões. Com mais de R$ 1 bilhão em recursos anunciados, destacam-se as regiões administrativas de Bauru, Sorocaba, Franca e Araçatuba, respectivamente.

Empregos em alta

De acordo com dados da Fundação Seade, a geração de 43 mil postos de trabalho em julho de 2023 aumentou o indicador de emprego formal em 0,3% no Estado de São Paulo em relação ao mês anterior. Segundo o Caged, o estoque de empregos formais no Estado ficou em 13,4 milhões. Os desempenhos mais expressivos no período de 12 meses ocorreram na capital (134 mil), nos demais municípios da RMSP (80 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (67 mil), São José dos Campos (23 mil) e Sorocaba (23 mil). Estas regiões responderam por 77% dos empregos gerados no Estado de SP.

PIB paulista

Dados apurados pela Fundação Seade mostram que de abril a junho de 2023 o Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo avançou 0,7% no trimestre em relação ao trimestre anterior, já descontados os efeitos sazonais. O resultado foi influenciado pelo desempenho da agropecuária, com crescimento de 2,5%. Os setores da indústria e de serviços registraram expansão de 1,6% e 0,3%, respectivamente.

Investimentos paulistas

Oito anos depois de iniciar a produção de etanol de segunda geração (2G) em uma planta erguida na Usina Costa Pinto, em Piracicaba, a Raízen vai inaugurar no dia 28 de setembro mais uma unidade do gênero, desta vez na Usina Bonfim, em Guariba, também no interior de São Paulo. Fruto de investimentos de cerca de R$ 1,2 bilhão, a nova fábrica tem capacidade para 82 milhões de litros por ano.

Investimentos paulistas (s)

O Grupo Heineken anuncia a inauguração de um novo Centro de Distribuição, que chega à região de Osasco, São Paulo, no bairro Presidente Altino, para o volume de distribuição na região metropolitana de São Paulo. A nova unidade vai favorecer o plano de expansão da Heineken em Osasco e entorno. A companhia prevê um aumento de 53% na distribuição de seus produtos na região nos próximos 3 anos.

