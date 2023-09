Arlindinho faz desabafo no aniversário do pai, Arlindo Cruz: - Felicidade triste

Na última quinta-feira, dia 14, Arlindo Cruz completou 65 anos de idade e recebeu diversas mensagens de carinho de amigos e familiares. Arlindinho não só compartilhou cliques carinhosos nas redes sociais, como também fez um desabafo na data. O sambista veterano sofreu um AVC em 2017 que deixou graves sequelas, o impedindo de falar ou andar.

Nos Stories do Instagram, o filho do cantor começou contando como estavam os sentimentos no aniversário de Arlindo Cruz:

- Hoje é uma felicidade triste, uma felicidade alegre. É um misto de sensações. Aniversário do meu querido pai, que está vivo, está aqui, talvez não como a gente gostaria, mas como Deus deixou ele aqui com a gente.

Em seguida, fez um agradecimento a todos que deram apoio à família e enviou uma mensagem carinhosa ao pai:

- Agradeço a Deus por tudo, sei que ele sabe de todas as coisas, e agradeço a todo mundo pelo carinho, as mensagens, as energias positivas de sempre. Obrigado! E ao meu querido pai, saúde, força e qualidade de vida. O resto, deixa com a gente. Parabéns, Arlindão. Te amo.

No Feed, Arlindinho compartilhou uma selfie com o aniversariante e brincou:

Quando ele me olha assim da até um medinho? Saúde Paizão!