Meghan Markle usa conjunto de apenas 210 reais para aniversário de Príncipe Harry

Provando que o casamento está indo de vento em popa, Meghan Markle e Príncipe Harry apareceram juntinhos e grudados no Invictus Games na Alemanha. Sorridentes e animados, o que realmente chamou a atenção foi o look da ex-atriz.

Com um conjunto bege, uma combinação de peças da Zara, a Duquesa de Sussex gastou apenas 35 euros, cerca de 210 reais, para se vestir. Meghan optou por deixar o cabelo solto e liso e usou um óculos de sol que combinava com o do marido.

Calma, achou que tinha acabado? Segundo informações do Daily Mail, a ex-atriz usou alguns acessórios bem luxuosos. Um anel Lorraine Schwartz avaliado em 62 dois mil euros, cerca de 372 mil reais, um tênis de dois mil e 800 euros, quase 17 mil reais, da Shiffon and Co, e, para finalizar, ela adicionou um bracelete da Cartier de cinco mil euros, quase 30 mil reais.

O casal celebrou os 39 anos de idade de Harry no evento esportivo para veteranos do serviço militar. Meghan e Harry assistiram a partida de vôlei e se divertiram ao cantar Parabéns para Você para o Duque de Sussex.