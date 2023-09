Trancoso ganha destaque em publicação internacional

A Travel + Leisure, fundada em 1937 nos Estados Unidos, é uma das mais tradicionais publicações de viagens do mundo. Lida por mais de 16 milhões de viajantes por mês, a revista escolheu Trancoso, na Bahia, para a sua matéria de capa da edição de setembro, com a missão de inspirar viajantes a conhecer as maravilhas desta região única.

Trancoso ganha destaque internacional

Ao recontar a história da antiga vila de pescadores baiana, a respeitada jornalista de turismo e ex-editora chefe da revista Condé Nast Travaller, Pilar Guzman, destaca as semelhanças da energia única e memorável preservada em Trancoso como a de novos hotspots, como Canggu, em Bali, ou a ilha Holbox, no México. Ressalta que o vilarejo e seu Quadrado mantiveram-se intactos e conseguem, até hoje, se blindar dos perigos do turismo excessivo que comumente assolam outros destinos à beira-mar; graças ao seu isolamento geográfico e a importantes esforços de preservação governamentais e locais, e também um pouco de sorte.

Para além dos aspectos históricos, suas características arquitetônicas, naturais e culturais também são exaltadas. Desde a grandeza do seu manguezal, passando pela singularidade do Quadrado com suas casas históricas, até a riqueza da gastronomia local.

Entre os hotéis citados na reportagem, um dos que ganhou destaque foi o UXUA Casa Hotel & Spa, reconhecido e premiado internacionalmente e idealizado por Bob Shevlin e Wilbert Das, ex-diretor criativo da italiana Diesel.

O artigo exalta a tranquilidade e a sofisticação do UXUA, além de destacar seu design único com a foto de capa da edição. Também descreve meticulosamente o lounge UXUA Praia, instalado em um antigo casco de um barco de pesca com um telhado tradicional de piaçava, e enfatiza pratos memoráveis como os espetos de camarão e o ceviche de lima de leite de coco, perfeitos para um dia de praia. A moqueca, servida no restaurante UXUA Quadrado, também é lembrada como ponto alto da experiência gastronômica.

Outros hotéis e restaurantes que aparecem na matéria são Fasano Trancoso e a tradicional Pousada Capim Santo, parceiros do UXUA no Organic Festival Trancoso que celebra sua quarta edição de 27 de setembro a 1º de outubro.

“Tudo sobre Trancoso, que já foi uma pacata vila de pescadores, parece bom demais para ser verdade, com o equilíbrio perfeito de uma atmosfera boêmia e descolada e a forte presença da natureza”, descreve Pilar. O texto finaliza as impressões de Trancoso com as palavras de Wilbert Das, que se sente otimista em relação ao futuro do destino e explica o segredo do sucesso do lugar: “Trancoso sempre foi esquecido, por isso sobreviveu tão bem”.

Sobre o destaque dado pela revista, Simone Scorsato, CEO da Brazilian Luxury Travel Association, comenta: “Se em 2021, após as paralisações da pandemia, o Brasil e sua hotelaria de excelência se prepararam principalmente para atender os exigentes viajantes brasileiros, por causa do trabalho estratégico e investimentos, agora temos experimentado um aumento significativo de viajantes internacionais e a atenção da mídia global, tudo muito positivo para a economia brasileira.