ZapSign: entenda como funciona a assinatura digital via WhatsApp

A burocracia é uma questão enraizada nas empresas brasileiras. Seus impactos negativos para as operações e os resultados de negócio são sentidos diariamente, principalmente quando se fala em documentações e certificados que precisam ser validados e reconhecidos por assinaturas.

Por isso, a fim de simplificar e otimizar processos, as organizações estão se movimentando na adoção de ferramentas que auxiliam na resolução desse desafio.

Considerando o alto volume de documentos que precisam ser assinados e armazenados diariamente, muitas organizações estão aderindo ao formato eletrônico e digital. Além de oferecer rapidez e eficiência, a inovação colabora para redução de custos e oferece benefícios do ponto de vista da sustentabilidade ambiental.

Mais: esses formatos de assinatura possibilitam a integração com diferentes sistemas e possuem uma usabilidade otimizada para aplicativos de mensagens como o WhatsApp, canal de comunicação que se tornou fundamental para empresas.

“A utilização do WhatsApp para facilitar o processo é conveniente e prática, já que, além de formalizar contratos comerciais de forma rápida, possibilita a aplicação de uma camada extra de segurança”, explica Getúlio Santos, cofundador e CEO da ZapSign, startup de assinatura digital e eletrônica.

Para o executivo da ZapSign, a assinatura digital via WhatsApp cresce exponencialmente e abre novas possibilidades para negócios, já que qualquer procedimento pode ser finalizado com apenas alguns cliques.

Nesse formato, o documento é enviado via WhatsApp por um link que, em poucos segundos, valida a assinatura de forma on-line, garantindo eficácia e agilidade para ambas as partes. Para isso, é necessário apenas o preenchimento de campos obrigatórios, e, em seguida, fica disponível a funcionalidade de validação do contrato.

“Com a utilização da plataforma para assinaturas, é possível identificar um aumento significativo de produtividade. A partir dela, eliminam-se processos morosos, e, consequentemente, nota-se um progresso nos resultados das operações”, destaca Getúlio, da ZapSign.

É importante destacar que a assinatura eletrônica tem a mesma validade jurídica que uma manuscrita. No Brasil e na maioria dos outros países, o modelo é reconhecido por lei e aceito em todos os âmbitos legais.

Na ZapSign, ao final da operação, o documento é autenticado digitalmente com certificado A1ICP-Brasil.