Palavra do Leitor - 15 de setembro de 2023

Aprovação de prefeitos

‘Paulo Serra lidera aprovação em grandes cidades’ (Política, ontem). Esta pesquisa é muito importante e transparente para demonstrar a capacidade gestora, política e administrativa de cada cidade, por suas atuações concretas em todas as áreas; sociais, econômicas e estruturais. Na minha opinião, a média acima de 55% é considerada boa de acordo com o seu número populacional e área geográfica abrangente, como é o caso da cidade de São Paulo. Cabe aqui, no entanto, valorizarmos os srs. prefeitos periféricos, que receberam, com justiça cidadã, avaliações preciosas por seus munícipes, o que lhes proporciona condições de candidatura à reeleição ou de grandes avaliadores de pretensos candidatos nas próximas eleições. Neste sentido, parabenizo Paulo Serra, que, além desta missão, tem agora uma herança de resgate de seu partido, através da federação PSDB-Cidadania, capitaneada por dois excelentes políticos, Freire e Tasso, que, com certeza, se unem para o fortalecimento democrático do País, como já demonstraram. Como visionário político, acredito que esta frente resulta de um sonho dos antigos e verdadeiros baluartes da política democrática brasileira. É preciso que esclareçamos que a avaliação de um prefeito reflete também a avaliação da Câmara e de suas equipes técnicas e administrativas. Espero que esta observação contribua para o aprimoramento da transparência política e com a derrota do populismo mágico.

Euclides Marchi

Santo André





Tragédia em S.Bernardo – 1

‘Deputado aponta negligência de São Bernardo na morte de aluna’ (Setecidades, ontem). Isso é Brasil. Infelizmente, a tendência é piorar. Isso nunca vai mudar. O povo deveria – em vez de ficar brigando por políticos que, de ambos os lados são ruins – correr atrás de mudar lei neste País porque vai chegar uma hora, ou já chegou, em que não vai mais existirem políticos bons, nossa família vai morrer e nada será feito. Triste!

Bete Camelini

Santo André

Tragédia em S.Bernardo – 2

Alguém precisa ser punido, seja quem for. Mesmo sabendo que não traz a vida de volta da criança, servirá mais para ficar atento nas obrigações.

Linda Dantas

São Bernardo

Tragédia em S.Bernardo – 3

Deveriam deixar a árvore como está. Retirem os brinquedos e plantem muitas flores; criem, assim, um memorial.

Laura Pimenta

do Facebook

Atos terroristas – 1

‘Relator pede pena de 17 anos de cadeia a diademense acusado por atos terroristas’ (Primeira Página, ontem). Que a Justiça desça com toda a força a marreta do castigo sobre os ombros desta turma, para que fique o exemplo do quão perigoso é brincar com a democracia. Discordar politicamente é um direito sagrado, mas é preciso expor seu descontentamento respeitando a Constituição e as instituições democráticas. Que Aécio Lúcio Costa Pereira – que, diga-se, é meu conterrâneo – e os representantes de sua turma aproveitem o tempo na prisão para refletir sobre o crime de lesa-pátria que cometeram.

Viviano Moreira Assis Silva

Diadema

Atos terrotistas – 2

Será que vai aparecer mais algum bolsonarista otário tentando invadir o STF?

Amarildo Kun

Capital

Atos terroristas – 3

Estava num protesto antidemocrático, já que o presidente foi eleito democraticamente. Nem sempre a vontade da maioria nos agrada, mas também não nos dá direito de partir para a baderna. Agora aguente as consequências.

Marcio Martoni

Santo André

Atos terroristas – 4

Se estivesse em casa descansando e curtindo aquele domingo com a família, como um trabalhador em geral faz, não estaria passando por isso.

Bruno William

do Facebook