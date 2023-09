Taxas de juros têm viés de alta após varejo e com exterior

A cinco dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), os juros futuros seguem com oscilações limitadas, após terem fechado de lado na quinta-feira, 14. Na manhã desta sexta-feira, 15, o viés era de alta em toda curva, diante do resultado melhor das vendas no varejo e com alta dos retornos dos Treasuries.

As vendas do comércio varejista subiram 0,7% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, acima da mediana do Projeções Broadcast, de 0,5%.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 ia para 10,420%, de 10,393% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 apontava 10,275%, de 10,244%, e o para janeiro de 2029 subia a 10,820%, de 10,801%.