El Niño de forte intensidade pode ocorrer em outubro ou novembro, diz agência dos EUA

O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos disse que o fenômeno El Niño está ocorrendo, e é praticamente certo que vá manter a temperatura do Pacífico mais de 1ºC acima do normal até o próximo ano. As chances de um El Niño de forte intensidade, que eleve as temperaturas do oceano em mais de 1,5ºC, ainda são grandes.

Segundo o centro, há 70% de chance de que um El Niño de forte intensidade se desenvolva em outubro ou novembro.

Depois disso, essa probabilidade diminui bastante, chegando a 3% em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.