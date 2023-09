Tarde demais

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e sua mulher, a deputada estadual Carla Morando, ambos do PSDB, tiveram comportamento lamentável na semana marcada pela trágica morte da pequena Isadora Custódio, 5 anos, atingida por galho de árvore enquanto brincava no parquinho da Emeb Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos. Demonstrando insensibilidade incompatível com a dignidade do cargo, o chefe do Executivo se esforçou para fabricar crise política que turvasse o infausto episódio ocorrido na escola municipal – evidentemente sem sucesso. Já a parlamentar praticamente ignorou o caso, limitando-se a republicar mensagem do marido classificando o ocorrido de “fatalidade”.

Tanto Morando quanto Carla sabem que a morte de Isadora Custódio não foi um acaso do destino, mas resultado direto de negligência e omissões por parte do governo municipal, responsável pela estrutura das escolas e pela segurança dos alunos da rede são-bernardense. Certamente por isso é que adotaram postura de distanciamento no caso em tela. Após determinar a poda das árvores na Emeb Lauro Gomes – seguindo a velha tática dos políticos oportunistas, de colocar tranca na porta somente depois do arrombamento, como se isso fosse suficiente para tirar a responsabilidade da administração –, o chefe do Executivo apostou todas as suas fichas em estratégia lamentavelmente diversionista.



Aproveitando-se de decisão judicial do Distrito Federal, concedida no âmbito da fratricida disputa partidária entre tucanos, Orlando Morando procurou ocupar todos os espaços da mídia, inclusive a nacional, para tentar convencer a opinião pública de que esta, e não a morte de uma estudante de 5 anos debaixo dos narizes de sua equipe, era a pauta do momento em São Bernardo. Não era e não será enquanto os responsáveis pela tragédia não forem apontados pela polícia e punidos pela Justiça. Após ser bastante criticado pela insensibilidade, ontem à noite, em live nas redes sociais, Morando, com aspecto compungido, até demonstrou solidariedade aos familiares da vítima. Mais uma vez, tarde demais.