Após vitória de Henrique Ide no Top Chef Brasil 4, relembre a trajetória dele!

Chegou ao fim mais uma temporada de Top Chef Brasil! Depois de deixar o público com água na boca com todos os pratos suculentos, coloridos e diferentes, os três finalistas do reality culinário receberam uma prova que precisou de muita criatividade.

O desafio consistia em recriar o primeiro prato dos participantes. Aquele que foi feito no primeiro episódio. Porém, eles precisavam inovar e dar um jeitinho de apresentar algo diferente e que caísse nas graças dos jurados. Foi então que Henrique Ide mostrou para o que veio e levou o grande prêmio para casa. Ele ganhou 300 mil reais e o título, mundialmente reconhecido, de Top Chef.

O chef paulista se dedicou muito durante toda a temporada e conseguiu fazer com que os jurados se surpreendessem com diversos dos seus pratos. Agora, que tal relembrarmos a passagem dele pelo programa?

Mistura de sabores

Sem medo de inovar e ser diferente, Henrique começou sua jornada no reality misturando o sabor marcante e poderoso do café com cenouras. A combinação não agradou muito os jurados, mas eles elogiaram a ousadia do jovem.

E isso foi o gás para que ele conseguisse continuar sua trajetória de forma brilhante e cheia de conquistas. Com o seu carisma característico, ele foi convidado a receber a imunidade e passear pela primeira jamoneria do brasil.

Rolezeiro

O passeio pela produtora de presunto jamón, uma variação espanhola do frio feito com pernil de porco e sal marinho, não foi o único! O mais novo Top Chef Brasil ganhou mais de cinco Toques da Sineta e saiu diversas vezes com Victória Teles.

O amor está no ar? As saídas com a competidora parecem ter rendido um climinha de romance. Vic e Henrique se tornaram grandes amigos após os passeios, mas todo mundo notou que algo diferente estava acontecendo ali.

A torcida do público e dos amigos deu certo porque, no final do programa, os dois deram um selinho. E aí, será que esse casal vai continuar juntinho?

Vencedor do Teste de Fogo

Mesmo após ter saído vitorioso do Teste de Fogo, Henrique decidiu abrir mão da imunidade e pensou inteiramente na equipe. Ele tinha a chance de tirar as regalias de algum participante, mas optou por não diminuir as chances de nenhum colega.

Sem medo algum, o chef foi para o Desafio de Eliminação e conseguiu sair vitorioso mais uma vez, ganhando a sua primeira Faca de Ouro. O paulista entregou um prato que parecia delicioso de tapas espanholas.

A grande final

Para fechar a competição com chave de ouro, Ide entregou um menu bem elaborado e que parecia delicioso. Também te deu água na boca? A prova consistia em recriar o primeiro prato feito no reality, mas de uma forma inovadora.

Se lembra do café com cenoura? Henrique se desafiou mais uma vez a fazer os jurados curtirem a mistura de sabores e criou um prato visualmente bonito. Quando foi provado, Emmanuel Bassoleil chegou até a pedir a receita. Ele mereceu, né?