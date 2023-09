Razer lança mouse Viper V3 HyperSpeed por R$ 819,90

A Razer apresenta o Viper V3 HyperSpeed. O novo mouse gamer combina a herança da marca em produtos para games e esportes eletrônicos com a tecnologia sem fio e outros recursos desenvolvidos sob medida tanto para jogadores profissionais de hoje quanto para a próxima geração de campeões.

Formato para profissionais

Anos de colaboração com profissionais de esportes eletrônicos resultaram em aprimoramentos do formato do Viper V3 HyperSpeed, que oferece níveis ainda melhores de suporte, aderência e conforto. Criado e focado nas pegadas Claw e Fingertip, o novo mouse gamer da Razer se destaca por gerar menor tensão nos dedos e proporcionar acesso otimizado a comandos vitais para as partidas.

Alto desempenho



Equipado com sensor óptico Razer Focus Pro 30K, o Viper V3 HyperSpeed ????promete precisão aos jogadores. Já a duração de bateria de 280 horas no modo sem fio representa uma comodidade aos jogadores a partir de uma única pilha alcalina AA. Os usuários ainda têm a opção de atualizar para a taxa de polling real e sem fio de 4.000 Hz com o dongle sem fio Razer HyperPolling (vendido separadamente), e aproveitar a vantagem de microssegundos em relação à concorrência.

Preço sugerido e disponibilidade

Viper V3 HyperSpeed

Preço sugerido: R$ 819,90

R$ 819,90 Chegada ao mercado brasileiro: dezembro de 2023

Bundle Viper V3 Hyperspeed e Dongle Sem fio