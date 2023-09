Quem recicla cuida da saúde do planeta

Para Secretária de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda de Ribeirão Pires, Marli Silva, a sociedade precisa avançar na forma como se relaciona com o planeta, sob pena de sofrer cada vez mais com a ocorrência de tragédias causadas por fenômenos naturais.



“A inconsciência ambiental tem sido gradativamente a maior vilã do desequilíbrio ambiental, promovendo resultados negativos à natureza e como resposta ao planeta, a humanidade sofre com as tragédias provocadas por fenômenos naturais”, afirma Marli. Ela entende que a sociedade ainda precisa avançar muito em relação às questões ambientais e considera esse um problema sério a ser encarado.



A melhora do relacionamento entre os seres humanos e o planeta norteiam o 17º Desafio de Redação, que neste ano tem como tema Reciclar para Transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade. O concurso literário, que oferece 15 bolsas de estudos na FSA (Fundação Santo André), além de outros prêmios valiosos, tem inscrições abertas até o dia 29 de setembro e podem participar alunos de escolas públicas e privadas, professores e moradores das sete cidades.



O tema propõe uma reflexão para analisar e entender como as pessoas devem estar cada vez mais conectadas com tudo que está ao seu redor e como as suas atitudes podem ser importantes.

REPENSAR

Para a secretária, os participantes do concurso literário devem se atentar aos tipos de economia (solidária, criativa e circular) e suas especificidades.



Sobre a economia criativa, ela explica que são ativiades que focam no potencial individual ou coletivo para produzir bens e serviços criativos. Já a economia solidária, é uma forma de produção, consumo e distribuição de riquezas centrada na valorização do ser humano e não do capital, e a economia circular, associa desenvolvimento econômico ao melhor uso de recursos naturais, por meio da otimização nos processos de fabricação com menor dependência de matéria-prima, priorizando materiais com maior duração, que sejam recicláveis e renováveis.



“Diferentemente da economia linear, que é pautada na extração, transformação, procedimento, consumo e descarte, ou seja, apenas consome os recursos naturais, a circular é o oposto deste conceito e de tais práticas, pois ela restaura, regenera. Vai de encontro com a sustentabilidade, pois a mesma sustenta, defende, favorece, apoia,conserva e cuida do meio ambiente”, detalha Marli. “Repensar as práticas é preciso, é urgente”, completa.



Em 16 edições, o Desafio de Redação acumula cerca de 1,7 milhão de textos. Para este ano, são esperados aproximadamente 100 mil participantes.



A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório, tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da FSA (Fundação Santo André).