Charge - 15 de setembro de 2023

Diversas escolas municipais de São Bernardo têm árvores de grande porte no interior das unidades. As espécies estão localizadas próximas aos parquinhos, onde os alunos participam de atividades de lazer durante as aulas. A situação é parecida com a da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no Bairro Rudge Ramos, onde a aluna Isadora Custódia, 5 anos, morreu na segunda-feira (12) após ser atingida por um tronco de árvore.

Após denúncias de pais de alunos e moradores do município, a reportagem do Diário visitou algumas unidades de ensino e constatou que, em pelo menos cinco locais, as árvores necessitam do serviço de poda.