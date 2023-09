Supremo condena morador de Diadema a 17 anos de prisão

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou ontem Aécio Lúcio Costa Pereira, 51 anos, morador de Diadema e primeiro réu envolvido nos atos do dia 8 de janeiro, que culminaram nas invasões aos prédios dos três poderes em Brasília. A pena definida foi de 17 anos de prisão —15 anos e seis meses em regime fechado e, na sequência, 1 ano e seis meses sob regime aberto.

Embora tenha havido divergências entre os ministros, a avaliação foi que as provas produzidas por Aécio, que gravou vídeos nas dependências do Congresso, são suficientes para fundamentar a sentença. Ele está preso preventivamente desde 8 de janeiro.

"O réu foi preso em flagrante dentro do Senado federal, após subir e se vangloriar de estar na cadeira do presidente do Senado federal. O sentimento de impunidade era tão grande que filmavam para depois dizer que participaram do golpe", disse Moraes.

A pena vale pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito (cinco anos e seis meses), dano qualificado (um ano e seis meses), golpe de Estado (seis anos e seis meses), deterioração de patrimônio tombado (um ano e seis meses) e associação criminosa (dois anos).

Todos os ministros votaram pela condenação, mas divergiram sobre os crimes e penas. Alexandre de Moraes, relator, foi o primeiro a votar e sugeriu a pena de 17 anos. Nunes Marques, o segundo, propôs dois anos e meio em regime aberto, a sugestão mais branda.

Prevaleceu a proposta de Moraes, acompanhada pelos votos de Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber.

André Mendonça defendeu a absolvição pelo crime de golpe de Estado e propôs pena de sete anos. Cristiano Zanin votou pela condenação por todos os crimes e sugeriu uma pena total de 15 anos, enquanto Luís Roberto Barroso votou pela pena de 11 anos e meio por todos os crimes, exceto abolição do Estado Democrático de Direito.

Após a decisão, o STF ainda condenou Thiago de Assis Mathar e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, a 14 e 17 anos de prisão, respectivamente. Resta apenas um réu — Moacir José dos Santos, o único que responde em liberdade — do primeiro grupo julgado pela Corte.

QUEM É AÉCIO?

Aécio Lúcio Costa Pereira é cientista da computação e trabalhou como técnico em sistemas de saneamento na Sabesp por 9 anos. Ele foi demitido por justa causa no dia 11 de janeiro, após a divulgação do vídeo em que aparece invadindo o Congresso e participando dos atos de violência de 8 de janeiro. No vídeo, ele aparece usando uma camiseta com uma estampa pedindo "intervenção militar federal" e diz: "Amigos da Sabesp: quem não acreditou, estamos aqui. Olha onde eu estou: na mesa do presidente. Vai dar certo, não desistam. Saiam às ruas".

Aécio é casado e tem dois filhos menores de idade. Ele morava com sua família em um prédio no centro de Diadema e foi a Brasília no dia 7 de janeiro, quando estava de férias. Durante a invasão, foi preso em flagrante pela polícia do Senado e está detido desde então.

Aécio ameaçava moradores de seu condomínio

Aécio Lúcio Costa Pereira foi síndico de um condomínio localizado na avenida 22 de setembro, no centro de Diadema. Ao Diário, um morador que preferiu não se identificar contou que o bolsonarista colecionava confusões com outros vizinhos no condomínio.

"Ele vivia discutindo com os moradores daqui. Perseguia mulheres, adorava criar confusão. Depois da eleição do ano passado, ele proibiu os moradores de se manifestarem politicamente, como se ninguém pudesse apoiar um candidato diferente do que ele gostava. Mas era incoerente, porque ele falava do Bolsonaro o tempo todo. Por que ele podia falar e os outros moradores não?", questionou.

O morador ainda disse que Aécio andava armado pelo condomínio e ameaçava os vizinhos.

"Ele mostrava a arma para os idosos. Fazia de tudo para intimidar quem se posicionava diferente dele. E aqui as pessoas nem demonstravam em quem votaram, ele que criava a paranóia de que todo mundo era comunista. Bom, agora ele colheu o que plantou".

Aécio foi destituído do cargo de síndico após ser preso em Brasília. Após o ocorrido, os moradores optaram por eleger um síndico profissional ao invés de um novo residente do condomínio.

AR