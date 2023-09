Grupo Via volta a se chamar Casas Bahia e retoma slogan

Como se fosse um reencontro com o passado, a Via retomou o nome Grupo Casas Bahia. A decisão foi anunciada na noite da última terça-feira, por meio de um comunicado distribuído aos acionistas e ao mercado em geral.

A marca, que nasceu em São Caetano, passou a chamar-se Via Varejo, quando uniu-se ao GPA (Grupo Pão de Açúcar), que era proprietário do Ponto Frio.

Posteriormente, em 2021, o grupo adotou apenas a denominação Via. Isso ocorreu dois anos após a saída do GPA da sociedade.

Além de retomar o antigo nome, a Casas Bahia também voltou a usar o slogan ‘dedicação total a você’, que havia sido utilizado por muitos anos pela varejista.

No âmbito do grupo, além da Casas Bahia, estão incluídas as marcas Ponto, Extra.com e Bartira.

No comunicado, a empresa informou que, a partir do pregão do próximo dia 20, suas ações terão um novo código de negociação na bolsa de valores B3, que passará a ser BHIA3, substituindo o atual VIIA3.

O comunicado da empresa ressalta que essas mudanças estão alinhadas com a estratégia da companhia de centrar o foco na principal bandeira e, com isso, reforçar seu histórico de excelência no varejo.

AÇÕES

Nesta quinta-feira, o grupo fixou em R$ 0,80 preço de emissão de da uma das ações no âmbito da oferta pública primária de papéis da companhia. Com isso, movimentou R$ 622.919.426,40.

O conselho de Administração da companhia também aprovou efetivo aumento de capital social, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de 778.649.283 novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Do preço por ação de R$ 0,80: o valor de R$ 0,40 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 311.459.713,20 em aumento do capital social; e o valor remanescente de R$ 0,40 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ 311.459.713,20 destinada à reserva de capital. Dessa forma, capital social será elevado em R$ 311.459.713,20.

Em razão do aumento de capital com a oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 5.449.626.427,48, dividido em 2.377.080.572 ações.

HISTÓRIA

Criada em 1952 por Samuel Klein, em São Caetano, as Casas Bahia se expandiram por todo o País e se tornaram o maior varejista do Brasil. Seus filhos, Michael e Samuel o sucederam na condução do grupo.

Em 2021, a família foi abalada por denúncias de abuso sexual praticadas por Samuel e também por Saul.