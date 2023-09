Sassá é convocada para representar o Brasil no Pan

A pivô Sassá, da AD Santo André, será umas das representantes do Grande ABC no Pan-Americano de Santiago, que será realizado entre 20 de outubro e 5 de novembro. A atleta está entre as 12 convocadas (veja lista completa ao lado) pelo técnico João Camargo para integrar a Seleção Feminina de Basquete na competição.

Sassá tem 29 anos, 1,80m, e defende o Santo André desde as categorias de base. A atleta disputou este ano a sua oitava temporada de LBF (Liga de Basquete Feminino) e a cada ano vem superando marcas. Na última LBF, por exemplo, a pivô foi destaque em números de rebotes, tocos e assistências. No mês de julho, Sassá esteve entre as convocadas que conquistaram a Copa América, vencendo os Estados Unidos na final.

Ao Diário, a jogadora falou sobre a satisfação de estar na lista de convocadas. “Representar o Brasil é incrível, uma honra. Eu amo vestir a camisa da seleção. é o reconhecimento de um trabalho”, celebrou. Sassá atribui a sua convocação às boas campanhas que a AD Santo André tem feito nas competições. Neste ano, por exemplo, o time da região terminou a LBF em terceiro lugar. “O trabalho que estamos desenvolvendo está sendo muito bom. Estamos evoluindo ano a ano. Eu só tenho a agradecer o time e a cidade”, comentou.

Sobre as chances de medalha nos Jogos Pan-Americanos, Sassá é categórica. “Tenho certeza que vamos conseguir”, diz com otimismo. “As pessoas brincam comigo dizendo que sou pé quente, porque tenho me dado muito bem nas competições que participo. Espero que no Pan não seja diferente. Acho que temos grandes chances de trazer o ouro”, finaliza.