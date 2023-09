São Bernardo tem árvores de grande porte no interior de diversas escolas

Diversas escolas municipais de São Bernardo têm árvores de grande porte no interior das unidades. As espécies estão localizadas próximas aos parquinhos, onde os alunos participam de atividades de lazer durante as aulas. A situação é parecida com a da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no Bairro Rudge Ramos, onde a aluna Isadora Custódia, 5 anos, morreu na segunda-feira (12) após ser atingida por um tronco de árvore.

Após denúncias de pais de alunos e moradores do município, a reportagem do Diário visitou algumas unidades de ensino e constatou que, em pelo menos cinco locais, as árvores necessitam do serviço de poda.

A situação mais alarmante está na Emeb Rui Barbosa, no Centro da cidade, onde um pinheiro localizado no interior da escola está curvado por cima do muro, pendendo para calçada. Além disso, galhos de outras árvores estão invadindo a fiação elétrica.

Já a Emeb Neusa Bassetto, no Rudge Ramos, conta com uma extensa área arborizada e com uma árvore de grande porte bem no centro do parquinho da unidade. A espécie necessita de manutenção devido à quantidade de galhos.

Poste de iluminação coberto por folhas, galhos inclinados empurrando a grade da escola, são algumas das situações encontradas na Emeb José de Alencar, na Vila Marchi. Assim como as demais unidades do município, a arborização é bastante presente na área interna.

A equipe de reportagem esteve também nas Emebs José de Anchieta, no Bairro Assunção, e na Professora Kazue Fuzinaka, no Rudge Ramos. O cenário foi similar aos demais locais visitados, com galhos extensos e árvores de grande porte próximas das áreas de lazer

dos estudantes.

Em algumas unidades, era possível identificar que o serviço de poda de árvore foi realizado, porém, não em todas as árvores. Além desses locais, o morador do Jardim do Mar, Luiz Antônio Mozardo, denuncia uma possível queda de árvore localizada dentro da Emeb Professor Geraldo Hipólito. De acordo com informações de Mozardo, a árvore está inclinada para calçada.

“Esse galho está dentro da escola, mas a maioria está voltada para a rua. Daqui a uns dias vai acabar cedendo e caindo na calçada e machucando uma pessoa que está passando ou até mesmo algum estudante. Uma poda ali não faria mal a ninguém, é uma situação eminente de perigo”, disse o morador são-bernardense.

Questionada sobre a zeladoria nas escolas, a Prefeitura de São Bernardo não informou qual a frequência de manutenção nos espaços, quantos locais necessitam de poda ou corte de árvores, e se enviará equipes aos endereços para verificar possíveis riscos.

CORTE

Após o acidente na segunda-feira, o Paço realizou a poda das árvores da Emeb Lauro Gomes. Segundo funcionários terceirizados que trabalhavam no local, a orientação era que todas as espécies fossem cortadas, com exceção da maior, justamente de onde o tronco que vitimizou a criança caiu.

Tragédia impacta

medidas preventivas em outras cidades do Grande ABC

O acidente que matou a estudante Isadora Custódio, 5 anos, em São Bernardo, impactou a adoção de medidas preventivas em outros municípios do Grande ABC. A menina foi morta após ser atingida por um tronco de árvore dentro da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no Bairro Rugde Ramos.

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou ontem no Seasa (Sistema de Água e Saneamento Ambiental) uma indicação para vistoria urgente e reconhecimento de possível risco de queda de galhos de árvore nas escolas municipais de São Caetano.

“Diante de tal fatalidade, é imprescindível a inspeção periódica nas árvores de todas as escolas para identificar se as estruturas estão danificadas, o que pode representar risco iminente à integridade física das pessoas próximas ao local, especialmente das crianças, no momento de eventual queda de galhos”, disse o parlamentar.

Para o vereador, é fundamental essa análise para reconhecer e reduzir riscos oferecidos, seja com podas dos galhos ou remoção da árvore, caso não haja mais tratamento adequado que recupere a sua estrutura. “Além de aumentar a segurança dos alunos e funcionários das escolas, também pode aumentar a saúde e longevidade das árvores”, explica Caio Salgado.