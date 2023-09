Roubo e furto de motos de alta cilindrada dobraram no Estado

O Estado de São Paulo registrou, em média, quatro motos acima de 600 cilindradas roubadas ou furtadas por dia. Os dados estão no Boletim Tracker-Fecap, divulgado nesta semana, que aponta que, entre janeiro e junho, foram registrados 794 boletins de ocorrência nos municípios paulistas, sendo 613 para roubos e 181 para furto. Em comparação com o mesmo período de 2022, quando 400 casos foram registrados, houve aumento de 98,5%, praticamente o dobro. O documento compreende uma vasta área geográfica, desde centros urbanos até áreas mais afastadas.

A Capital lidera o ranking de roubos com um total de 293 ocorrências, seguido por Campinas (37) e Guarulhos (25). Apesar da falta de alguns dados, o Boletim identificou a Avenida dos Bandeirantes, com sete casos, além das rodovias dos Imigrantes e Fernão Dias, ambas com quatro, como vias com mais ocorrências. Na região, três cidades aparecem entre as dez que mais registraram ocorrências: São Bernardo (19), Diadema (13) e Santo André (12).

“A principal motivação dos crimes é a ostentação, as motocicletas são roubadas e furtadas para que os criminosos fiquem dando ‘rolezinhos’, praticando manobras perigosas que colocam em risco a população, e ainda utilizam como objeto nas redes sociais postando fotos e vídeos com as motocicletas”, afirma o coordenador do Comando de Operações do Grupo Tracker, Vitor Corrêa.

Para Corrêa, outro objetivo dessa prática é o uso da motocicleta para cometer outros tipos de delitos, como roubos a propriedades particulares e até mesmo de outros veículos, já que o tipo é muito potente e facilita a fuga. O terceiro grande motivador seria o comércio de peças ilegais, com valores que chegam a custar na casa dos seis dígitos. “A venda de peças é um negócio muito lucrativo para os criminosos”, finaliza o coordenador.

O estudo mostra também um crescimento das ocorrências de furto, com o total registrado nos seis primeiros meses de 2023 já superando todo o ano de 2022. “Entre 2021 e 2022, houve um salto de 50% nesse tipo de ocorrência. No primeiro semestre de 2023, a situação tornou-se ainda mais alarmante, registrando um crescimento substancial de 174,24% em comparação com o primeiro semestre de 2022”, alerta o coordenador do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado).

Até junho, já são 181 registros de furto no Estado, sendo que, em 2022, haviam sido apenas 66. Já no ano passado inteiro, os municípios paulistas registraram 180 casos, um a menos do já apresentado em 2023. Com exceção da Capital, o furto de motocicletas de alta cilindrada é um fenômeno pulverizado no Estado, ou seja, está espalhado por centenas de cidades. A região aparece novamente entre as 10 cidades com mais ocorrência, sendo elas Santo André (4) e São Bernardo (3).

Para os anos de 2021 e 2022, os dados do Boletim Tracker-Fecap foram baseados nas informações fornecidas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, que, nesse período, sofreram modificações decorrentes de auditorias. “Não temos informações precisas sobre o impacto destas alterações no relatório. Quanto aos dados de 2023, ressalta-se uma inconsistência: os números totais de roubos e furtos de veículos fornecidos pela SSP após a auditoria não coincidem com os dados disponíveis na planilha de Veículos Subtraídos da própria SSP. Solicitamos esclarecimentos à SSP, mas até o momento não obtivemos respostas”, diz o comunicado. A SSP também não retornou o Diário até o fechamento da matéria.