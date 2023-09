Após término, MC Daniel divulga clipe estrelado por Mel Maia

Parece que MC Daniel e Mel Maia estão mesmo mantendo uma boa relação após o término. Na última quarta-feira, dia 13, o funkeiro fez uma ação para divulgar sua nova música, cujo clipe foi estrelado pela atriz.

Na imagem de divulgação, inclusive, Daniel aparece posando em frente a um enorme cartaz, que traz fotos de Mel e do casal junto. A inspiração para o clipe foi o filme Sr. e Sra. Smith, que tem tudo a ver com o hit Grana, Dinheiro e Fama. E o melhor! Os fãs poderão assistir exclusivamente no conforto do cinema, já que o vídeo passará antes de todas as sessões do filme After - Para Sempre no Cinemark.

Vale lembrar que, pouco depois do término com Mel, Daniel participou da gravação do podcast Pod Delas. Durante a conversa, ele comentou que acredita na amizade após o fim de um relacionamento bom.

- A vida é muito louca. É importante, mais que entender, respeitar. Acho muito errado que a gente termina uma história com uma pessoa que foi positiva, que foi legal, que foi marcante e acabe como dois inimigos. Acho isso muito feio.