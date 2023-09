Após ser criticada por sotaque, Hariany Almeida faz promessa: - Vou falar mais sério

Mesmo acumulando diversos fãs e seguidores nas redes sociais, Hariany Almeida ainda precisa lidar com diversos comentários negativos em suas postagens, principalmente quando ela publica vídeos. Isso porque a ex-BBB é de Goiás e possui um sotaque forte, comum na região. Entretanto, alguns internautas a criticaram por dar uma comida nas palavras, o que a deixou super chateada. Por conta disso, a famosa decidiu se pronunciar.

Através dos Stories, Hariany confessou que seu sotaque é uma de suas maiores inseguranças, algo que ela tenta mudar. Em seguida, a famosa também contou que já fez diversos cursos, entre eles o de oratória, comunicação e postura. Mas, mesmo assim, ela garantiu que não vai mudar seu jeito de ser para agradar outras pessoas.

- Eu tento me blindar, mas é chato, porque o povo tocou em uma ferida minha, que eu tenho muita insegurança. Tenho menos [insegurança], porque trabalho em mim e sei que tudo o que eu for fazer, as pessoas vão julgar. O povo estava me julgando pela maneira que eu falo, gente. É tão chato você ser julgado por você ser você. Eu já fiz curso de oratória, já fiz minhas aulas de comunicação e postura, que eu tenho que voltar. E é muito chato, eu já melhorei, vou continuar melhorando, e não vou mudar meu jeito 100% pra poder agradar as pessoas. Porque se não, nada faz sentido.

Por fim, Hariany Almeida tentou explicar a causa de seu sotaque: a região de Goiás que ela mora. De acordo com ela, quando fica empolgada, acaba esquecendo de falar como aprendeu nas aulas de oratória e come algumas palavras.

- O jeito que eu falo é muito da região onde eu moro, o goiano fala assim, dá uma comida nas palavras. E quando eu estou solta e empolgada, esqueço de tudo, de entonação, de impostar a voz, e sai do jeito que sai. Essa sou eu, não queria mudar meu jeito para agradar as pessoas, mas prometo que vou falar mais sério.

Eita, hablou!