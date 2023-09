Tatá Werneck denuncia perfil fake da filha, Clara Maria: - Eu vou processar, apaguem imediatamente

Não gostou! Tatá Werneck decidiu usar as suas redes sociais para falar sobre um assunto importante e muito delicado envolvendo a sua filha, Clara Maria, de apenas três anos de idade. A pequena, vale pontuar, é fruto do casamento da atriz com Rafa Vitti.

Através de um vídeo, Tatá explicou que estão pegando fotos da herdeira para divulgar jogos de dinheiro. Ela ainda fez questão de enfatizar que nem ela e nem o marido fizeram redes sociais para Clara, carinhosamente chamada de Cacá:

- Tem um perfil que pega as fotos da Cacá e faz como se fosse um Instagram oficial. A gente não faz Instagram para a Cacá, porque ela é uma criança. Entende quem faz, mas a gente não faz. Cacá não tem perfil, a gente não faz perfil de filho, tá?

E encerrou:

- Eu vou processar vocês. Apaguem imediatamente.