Patricia Abravanel comemora aniversário do filho mais velho e compartilha detalhes da celebração

Além de ser apresentadora do Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel também é uma mamãe babona. Apesar de não publicar fotos constantemente com os pequenos em suas redes sociais, às vezes, a apresentadora abre uma exceção e compartilha momentos super fofos. E nesta quinta-feira, dia 14, a filha de Silvio Santos deixou a web morrendo de amores com uma dessas postagens.

Através do Instagram, Patricia mostrou alguns detalhes da festa de aniversário de Pedro, seu filho mais velho que completou nove anos de idade. Na gravação, podemos ver que o pequeno escolheu o Torneio de Wimbledon como tema da celebração. Além disso, podemos conferir que o aniversariante estava curtindo muito a festança, que contou com diversos brinquedos e muita música.

Viva o Pedro! Aniversário de nove anos de idade desse filho tão amado que nos traz tanto orgulho e alegria! Amamos muito você!, Patricia escreveu na legenda.

Vale lembrar que, além de Pedro, Patricia Abravanel tem mais dois filhos com Fábio Faria. A pequena Jane e o caçula, chamado Senor Abravanel Faria em homenagem ao avô, Silvio Santos, que se chama Senor Abravanel.

Uau! Que festão, não é?