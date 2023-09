Jade Picon compartilha perrengue enquanto sensualiza em ensaio fotográfico: Morrendo de frio

Jade Picon está deixando seus fãs mais do que ansiosos com cada registro que compartilha em suas redes sociais. A atriz está fotografando as peças da nova coleção de roupas de sua marca, Jade Jade. E a cada spoiler, seus seguidores vão à loucura!

Provando que também é gente como a gente, Jade contou que passou por perrengue durante o ensaio fotográfico da marca. A influenciadora revelou que teve a ideia de fazer algumas fotos deitada em um espaço com água, mas logo se arrependeu porque estava passando muito frio.

Eu estava morrendo de frio e não podia nem reclamar porque a ideia foi minha, contou Jade.

Apesar do perrengue, Jade acelerou o coração dos internautas ao compartilhar os bastidores da produção. Com um maiô ousado, a artista provou que está com a academia em dia e exibiu seu corpão em frente as câmeras.