Em meio a rumores de crise no namoro, Luísa Sonza posta foto com trecho de Chico na legenda

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o colunista Lucas Pasin divulgou que fontes próximas a Luísa Sonza e Chico Veiga teriam informado que a cantora supostamente está passando por uma crise no namoro com Chico. O motivo seria a alta exposição do relacionamento.

Entretanto, em meio a tantas polêmicas - seja por coincidência ou estratégia de marketing -, a artista publicou uma sequência de fotos com um trecho de Chico na legenda, música de seu álbum novo, Escândalo Íntimo, que em pouco tempo virou um sucesso na web. Vale lembrar que a faixa é inspirada em seu relacionamento com o streammer.

Sou dessas mulheres de se apaixonar, legendou.

Nos comentários, por mais que a grande maioria seja de internautas elogiando a cantora, existem também aqueles fãs do casal que pedem para os dois seguirem com o relacionamento firme e forte.

Não se separem, pelo amor de Deus, comentou um seguidor.