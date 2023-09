Louzer testa opções no meio-campo para manter Guarani no G-4 da Série B

Embalado por duas vitórias seguidas, o Guarani volta a campo no próximo domingo quando encara o Tombense, às 15h45, no estádio Brinco de Ouro, focado em se manter no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quinta-feira, o técnico Umberto Louzer comandou mais um treinamento e segue com uma dúvida no meio-campo.

Sem puder contar com o volante Matheus Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Arcanjo tem tudo para começar jogando, caso Louzer não queira fazer grandes mudanças no estilo de jogo.

Mas, outras opções estão na pauta do treinador bugrino. Bernardo, aparece como jogador com uma saída de bola mais rápida para o ataque e Alvariño seria outra opção, mais focado na contenção. OU então, a entrada de Bruninho, um jogador mais ofensivo. No entanto, a definição só deve ser confirmada momentos antes da partida.

No gol, não há dúvidas. Sem Pegorari, também suspenso, Douglas Borges será o dono da meta bugrina. Atualmente, o Guarani é terceiro colocado da Série B com 47 pontos e está dois na frente do Vila Nova, primeiro time fora do G-4, que tem 45.