Grupo invade e furta agência bancária em São Bernardo

A Polícia Civil investiga um furto a banco ocorrido na madrugada desta quinta-feira (14) no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Segundo informações da própria corporação, o grupo invadiu uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na Rua MMDC, no Bairro Paulicéia, por volta das 3h da madrugada, mas não levou quantias monetárias.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os criminosos adentraram a agência bancária e levaram quatro coletes balísticos. Policiais militares foram acionados pouco tempo depois, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), e constataram os danos no local e os itens subtraídos, após perícia.

O caso foi registrado como furto a estabelecimento bancário no 2º DP (Distrito Policial) do município.