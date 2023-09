Ex-companheiro confessa ter matado enfermeira desaparecida em São Bernardo

O autor do feminicídio da enfermeira Vanessa de Cássia Fontes, 35 anos, moradora do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, confessou o crime na tarde desta quinta-feira (14). A vítima foi assassinada pelo ex-marido, Bruno de Matos, que, após o depoimento, auxiliou na busca pelo corpo e veículo da ex-companheira.

Vanessa desapareceu no começo da tarde de quarta-feira, após deixar seu filho, de 5 anos, em uma escola. Ela trabalhava no Hospital São Luiz, em São Caetano - foram os colegas de Vanessa que acionaram a Polícia para relatar o desaparecimento, após a vítima não aparecer para trabalhar. O veículo de Vanessa, um Hyundai HB20 preta, também havia desaparecido.

Segundo informações da Polícia Civil de São Bernardo, na tarde desta quinta-feira, o ex-companheiro da enfermeira e pai do filho da vítima, Bruno de Matos, foi detido e confessou a morte por asfixiamento de Vanessa. Com o auxílio do suspeito, agentes encontraram o corpo da enfermeira, bem como o carro usado por ela, próximo ao Parque Pedroso, em Santo André.

Segundo o boletim de ocorrência, Vanessa enfrentava uma batalha judicial contra seu ex-companheiro e, inclusive, consta uma medida protetiva contra ele.