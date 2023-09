Brasil inicia busca por vaga olímpica por equipes no Pan de Tênis de Mesa com boas vitórias

Depois de fechar bem a participação individual e de duplas, com um ouro, duas pratas e um bronze, o Brasil iniciou bem a caminhada em equipes no Pan-Americano de Tênis de Mesa, em Cuba, que garante vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Liderados por Hugo Calderano, campeão no individual, e por Bruna Takahashi, prata no feminino, as equipes nacionais abriram a disputa com vitórias tranquilas por 3 a 0, mostrando que o País é forte candidato pelas seis vagas em disputa - três por gêneros.

O time feminino já está nas quartas de final após dois triunfos no dia em Havana. Bruna, sua irmã Giulia, e Laura Watanabe passaram bem na estreia diante da Venezuela, e repetiram a dose diante do Chile.

Caso avance às semifinais, o time feminino já estará na disputa por uma vaga - os dois finalistas se garantem em Paris-2024, mais o vencedor na disputa do bronze.

O time masculino disputou somente um jogo no dia e não tomou conhecimento do Equador. Calderano, Eric Jouti e Vitor Ishiy agora desafiam o Chile nesta sexta-feira também por vaga nas quartas de final.