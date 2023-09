Polícias Militar e Civil realizam Operação Impacto com apoio da GCM de Santo André

A Polícia Militar e a Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André, deflagraram nesta quinta-feira (14) mais uma Operação Impacto, com saída realizada do Paço. As ações ostensivas visaram o combate a roubos, furtos e outros delitos, essencialmente nos que acontecem nas áreas de limite com a capital paulista.

A Operação Impacto contou com a atuação de 210 viaturas empregadas e com o auxílio de motos da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). A ação ostensiva desta tarde realizou o trabalho de bloqueios policiais, averiguações de motos e automóveis de passeio, além do combate ao tráfico de drogas e a prática de roubo e furtos.

"Continuaremos com as operações das polícias e com o apoio da GCM, entre outras medidas que visam mais ações ostensivas na cidade. Realizamos sistematicamente a cobrança do Governo do Estado, para que mais operações aconteçam na cidade. Estamos fazendo nossa parte com mais investimento, mais monitoramento por câmeras, a Muralha Eletrônica, equipando a GCM e valorizando o profissional", destacou o prefeito Paulo Serra, que participou do início da operação.

O comandante do CPA-M6 (Comando de Policiamento de Área - Metropolitana 6), Luiz Fernando Alves, destacou que a operação desta tarde difere das demais realizadas. "Vamos nos concentrar também na divisa do município de Santo André com a Zona Leste da capital paulista. Muitas vezes se pratica o roubo ou o furto aqui e este acaba migrando para outra região. Com essa ação que realizamos hoje, vamos mostrar nossa presença e levar uma percepção de segurança maior para todos", afirmou.

O prefeito de Santo André reforçou que as atuações constantes das operações nas ruas estão refletindo positivamente nos números. "Temos atuado fortemente numa parceria e na integração entre as polícias. Apesar dessa sensação não ser o que mostram os números, temos uma clareza de que os casos de roubo e furto de veículos estão em queda mês a mês na cidade", finalizou Paulo Serra.