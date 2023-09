Moedas Globais: dólar sobe ante rivais, com euro enfraquecido por 'aperto dovish' do BCE

O euro caiu ante o dólar e bateu mínimas em seis meses após o Banco Central Europeu (BCE) determinar um aumento de juros "dovish", sinalizando para uma possível pausa no ciclo de aperto monetário. A moeda americana mantém tendência de alta ante pares rivais, depois que bateria de dados sugeriu força da economia americana e levantou incertezas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed) a partir de novembro. Entre emergentes, o peso argentino se depreciou após manutenção da política monetária no nível atual.

O euro recuou acentuadamente contra o dólar, a despeito da alta de 25 pontos-base nos juros, com o mercado focando na forte indicação do BCE de que já alcançou a taxa terminal, como explicou a City Index em relatório. "Até que a tendência dos dados dos EUA comece a se deteriorar o suficiente para fazer com que o dólar reverta a sua tendência otimista (bullish), o EUR/USD euro ante dólar deverá permanecer numa tendência geral pessimista (bearish)", comentou a consultoria. Por volta das 17h, o euro recuava a US$ 1,064.

O índice DXY (que mede força do dólar ante cesta de moedas importante) recebeu apoio da desvalorização do euro - que tem o maior peso entre os componentes do índice. Os mercados digeriram hoje a aceleração do índice de preços ao produtor (PPI), alta nas vendas do varejo e avanço menor que o previsto no número de pedidos de auxílio-desemprego.

Repercutindo o PPI, a Oxford Economics disse acreditar que o Fed optará por manter juros inalterados na decisão da próxima semana, mas adotando uma postura hawkish. Já a High Frequency Economics (HFE) afirmou que o quadro para as próximas decisões é menos certo e dependerá dos próximos dados.

No horário citado, a libra cedia a US$ 1,2409.O dólar caía a 147,47 ienes, enquanto o mercado pondera sobre uma eventual mudança na política ultra-acomodatícia japonesa. Contudo, a BBH Currency acredita que os fundamentos estão a favor do dólar. "Os EUA permanecem numa posição muito mais forte do que outras grandes economias, como a zona euro ou o Reino Unido", comentou. Tudo isso somado, o DXY fechou com ganho de 0,60%, aos 105,405 pontos.

A Capital Economics revisou para baixo a sua projeção para o DXY no fim do ano, a 106 de 109 anteriormente. "Continuamos a esperar que o dólar caia em 2024, à medida que a economia global começa a recuperar e o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) muda para uma política de flexibilização monetária", disse em relatório.

O peso argentino se desvalorizou contra o dólar no dia em que o Banco Central da República Argentina (BCRA) anunciou decisão de manter juros básicos em 118%, no dia seguinte à divulgação da inflação ao consumidor local, que teve a maior alta mensal desde 1991.