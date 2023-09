Com dores nos joelhos, Leal pede dispensa e não defende o Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei

O técnico Renan Dal Zotto ganhou um desfalque de peso para a disputa do Pré-Olímpico de vôlei, a partir do dia 30 de setembro, que dará duas vagas aos Jogos de Paris-2024. Por causa de dores nos joelhos, o ponteiro Leal pediu dispensa da seleção brasileira nesta quinta-feira e não estará na disputa no Rio.

"Por causa de dores nos joelhos, o ponteiro Leal pediu dispensa médica da seleção masculina nesta quinta-feira. Como o próximo compromisso do time de Renan Dal Zotto é o Pré-Olímpico, que já começa no dia 30, no Rio de Janeiro, não haveria tempo para a plena recuperação do jogador", informou a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), desejando uma pronta recuperação ao jogador.

Leal lamentou a decisão, disse que era um sonho pessoal disputar a competição e ajudar o Brasil, mas lamentou ainda carecer de cuidados médicos após ficar um tempo afastado. Ele havia sido convocado para a terceira fase da Liga das Nações, em agosto.

"Gostaria muito de disputar o Pré-Olímpico, ajudar o Brasil a conquistar essa vaga para a maior competição do esporte mundial. Mas infelizmente neste momento não estou 100% fisicamente", lamentou Leal. "E sei que uma competição dessa exige que você esteja no seu máximo. Meus companheiros e a comissão técnica sabem que podem contar com a minha torcida. Estarei bem em breve, e na próxima temporada, certamente volto ao lado deles brigando por mais conquistas para o Brasil."

O médico Felipe Malzac explicou o problema que impossibilitou Leal de defender a seleção brasileira, que estreia dia 30, contra o Catar, e ainda enfrentará República Checa, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália

"Leal se queixou de dores, realizou exames e foram detectadas lesões do aparelho extensor nos dois joelhos. Por causa desse quadro e pelo pouco tempo para reabilitação, com a proximidade do Pré-Olímpico, o atleta decidiu pedir dispensa da competição para focar em sua reabilitação plena."