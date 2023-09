Festival do Morango volta ao Parque Central neste fim de semana

Os fãs de gastronomia e boa música têm parada obrigatória neste fim de semana (16 e 17) em Santo André. O Parque Central receberá mais uma edição do Festival do Morango, Churros e Chocolate. O evento, que estava previsto para ser realizado em julho e foi adiado em razão do tempo chuvoso, terá entrada solidária, ou seja, o ingresso vale 1 kg de alimento não perecível, que será revertido ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade municipal.



Nos dois dias o festival terá início às 10h e término às 21h. No sábado, DJs serão responsáveis por começar a animar o público. A partir das 13h30, Nathalia Côrte leva aos presentes um especial da cantora Cássia Eller. Depois, às 17h, Johnny Matos apresenta um cover de Bruno Mars. Para fechar o primeiro dia, a banda Fever Aerosmith traz os maiores sucessos da banda norte-americana.



Já no domingo, as bandas começam os shows mais cedo: às 11h, o grupo Echoes presta um tributo a Pink Floyd. Pouco mais tarde, às 13h30, sobe ao palco a banda Rolls Rock, precedida por um especial de Elton John na voz e no talento de Rafael Dentini. Por fim, a partir das 19h30, a banda Coldplayers promete tirar o público do chão.



Como de costume, o Festival do Morango, Churros e Chocolate contará com espaço kids, área gastronômica com variedade de comidas e bebidas – incluindo diversos rótulos de cervejas artesanais – e ainda será pet friendly. Ou seja, um evento para toda a família curtir, comer e se divertir.



Todo o alimento arrecadado no evento pelo Banco de Alimentos será doado para famílias andreenses em situação de vulnerabilidade por intermédio de 122 entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André.